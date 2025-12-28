As Alvarás de Construção - Mensal - (Building Consents m/m) refletem um resumo das autorizações (emitidas na Nova Zelândia) para a construção de instalações residenciais e não residenciais no valor de mais de US$ 5 000. É calculado como a alteração no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são considerados os impostos sobre bens e serviços, ao mesmo tempo, os valores não são ajustados pela inflação.

Os dados sobre alvarás de construção são considerados como um indicador de confiança na economia doméstica, portanto, essas alvarás também são consideradas como um dos principais indicadores de atividade no setor de construção.

Últimos valores: