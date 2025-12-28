Calendário Econômico
Alvarás de Construção na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Building Consents m/m)
As Alvarás de Construção - Mensal - (Building Consents m/m) refletem um resumo das autorizações (emitidas na Nova Zelândia) para a construção de instalações residenciais e não residenciais no valor de mais de US$ 5 000. É calculado como a alteração no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são considerados os impostos sobre bens e serviços, ao mesmo tempo, os valores não são ajustados pela inflação.
Os dados sobre alvarás de construção são considerados como um indicador de confiança na economia doméstica, portanto, essas alvarás também são consideradas como um dos principais indicadores de atividade no setor de construção.
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alvarás de Construção na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Building Consents m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
