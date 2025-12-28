CalendárioSeções

Alvarás de Construção na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Building Consents m/m)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Alojamento
Baixa
7.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Alvarás de Construção - Mensal - (Building Consents m/m) refletem um resumo das autorizações (emitidas na Nova Zelândia) para a construção de instalações residenciais e não residenciais no valor de mais de US$ 5 000. É calculado como a alteração no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são considerados os impostos sobre bens e serviços, ao mesmo tempo, os valores não são ajustados pela inflação.

Os dados sobre alvarás de construção são considerados como um indicador de confiança na economia doméstica, portanto, essas alvarás também são consideradas como um dos principais indicadores de atividade no setor de construção.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alvarás de Construção na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Building Consents m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
0.8%
7.2%
set. 2025
7.2%
-0.4%
5.8%
ago. 2025
5.8%
-0.2%
5.3%
jul. 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
jun. 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
mai. 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
abr. 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
mar. 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
fev. 2025
0.7%
2.1%
2.6%
jan. 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
dez. 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
nov. 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
out. 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
set. 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
ago. 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
jul. 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
jun. 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
mai. 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
abr. 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
mar. 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
fev. 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
jan. 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
dez. 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
nov. 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
out. 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
set. 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
ago. 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
jul. 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
jun. 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
mai. 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
abr. 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
mar. 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
fev. 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
jan. 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
dez. 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
nov. 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
out. 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
set. 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
ago. 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
jul. 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
jun. 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
mai. 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
abr. 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
mar. 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
fev. 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
jan. 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
dez. 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
nov. 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
out. 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
set. 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
