Balança Comercial da Nova Zelândia (New Zealand Trade Balance)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
Baixa $​-0.163 bilh $​-0.141 bilh
$​-1.598 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​0.197 bilh
$​-0.163 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de bens e serviços do país no mês de referência.

Uma balança comercial positiva pode afetar positivamente o dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial da Nova Zelândia (New Zealand Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​-0.163 bilh
$​-0.141 bilh
$​-1.598 bilh
out. 2025
$​-1.542 bilh
$​-1.163 bilh
$​-1.384 bilh
set. 2025
$​-1.355 bilh
$​-1.753 bilh
$​-1.235 bilh
ago. 2025
$​-1.185 bilh
$​0.002 bilh
$​-0.716 bilh
jul. 2025
$​-0.578 bilh
$​-0.920 bilh
$​0.203 bilh
jun. 2025
$​0.142 bilh
$​1.453 bilh
$​1.082 bilh
mai. 2025
$​1.235 bilh
$​1.885 bilh
$​1.285 bilh
abr. 2025
$​1.426 bilh
$​0.661 bilh
$​0.794 bilh
mar. 2025
$​0.970 bilh
$​-0.208 bilh
$​0.392 bilh
fev. 2025
$​0.510 bilh
$​0.281 bilh
$​-0.544 bilh
jan. 2025
$​-0.486 bilh
$​0.235 bilh
$​0.094 bilh
dez. 2024
$​0.219 bilh
$​-0.456 bilh
$​-0.435 bilh
nov. 2024
$​-0.437 bilh
$​-1.407 bilh
$​-1.658 bilh
out. 2024
$​-1.544 bilh
$​-1.337 bilh
$​-2.154 bilh
set. 2024
$​-2.108 bilh
$​-1.884 bilh
$​-2.306 bilh
ago. 2024
$​-2.203 bilh
$​-1.496 bilh
$​-1.016 bilh
jul. 2024
$​-0.963 bilh
$​-0.413 bilh
$​0.585 bilh
jun. 2024
$​0.699 bilh
$​0.482 bilh
$​0.054 bilh
mai. 2024
$​0.204 bilh
$​1.131 bilh
$​-0.003 bilh
abr. 2024
$​0.091 bilh
$​1.316 bilh
$​0.476 bilh
mar. 2024
$​0.588 bilh
$​-0.374 bilh
$​-0.315 bilh
fev. 2024
$​-0.218 bilh
$​-1.283 bilh
$​-1.089 bilh
jan. 2024
$​-0.976 bilh
$​0.009 bilh
$​-0.368 bilh
dez. 2023
$​-0.323 bilh
$​-1.339 bilh
$​-1.250 bilh
nov. 2023
$​-1.234 bilh
$​-0.935 bilh
$​-1.730 bilh
out. 2023
$​-1.709 bilh
$​-2.165 bilh
$​-2.425 bilh
set. 2023
$​-2.329 bilh
$​-1.679 bilh
$​-2.273 bilh
ago. 2023
$​-2.291 bilh
$​-2.143 bilh
$​-1.177 bilh
jul. 2023
$​-1.107 bilh
$​-0.953 bilh
$​-0.111 bilh
jun. 2023
$​0.009 bilh
$​-0.956 bilh
$​0.052 bilh
mai. 2023
$​0.046 bilh
$​0.595 bilh
$​0.236 bilh
abr. 2023
$​0.427 bilh
$​-0.235 bilh
$​-1.586 bilh
mar. 2023
$​-1.273 bilh
$​-0.920 bilh
$​-0.796 bilh
fev. 2023
$​-0.714 bilh
$​-0.920 bilh
$​-2.113 bilh
jan. 2023
$​-1.954 bilh
$​-1.405 bilh
$​-0.636 bilh
dez. 2022
$​-0.475 bilh
$​-0.853 bilh
$​-2.180 bilh
nov. 2022
$​-1.863 bilh
$​-1.091 bilh
$​-2.298 bilh
out. 2022
$​-2.129 bilh
$​-1.353 bilh
$​-1.696 bilh
set. 2022
$​-1.615 bilh
$​-2.205 bilh
$​-2.625 bilh
ago. 2022
$​-2.447 bilh
$​-2.147 bilh
$​-1.406 bilh
jul. 2022
$​-1.092 bilh
$​-1.043 bilh
$​-1.102 bilh
jun. 2022
$​-0.701 bilh
$​-0.052 bilh
$​0.195 bilh
mai. 2022
$​0.263 bilh
$​0.789 bilh
$​0.440 bilh
abr. 2022
$​0.584 bilh
$​0.138 bilh
$​-0.581 bilh
mar. 2022
$​-0.392 bilh
$​-0.781 bilh
$​-0.691 bilh
fev. 2022
$​-0.385 bilh
$​-1.383 bilh
$​-1.126 bilh
jan. 2022
$​-1.082 bilh
$​-1.072 bilh
$​-0.975 bilh
dez. 2021
$​-0.477 bilh
$​-0.681 bilh
$​-1.060 bilh
nov. 2021
$​-0.864 bilh
$​-0.967 bilh
$​-1.302 bilh
out. 2021
$​-1.286 bilh
$​-1.184 bilh
$​-2.206 bilh
