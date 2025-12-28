CalendárioSeções

Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)

Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand)
Dinheiro
Alta 2.25%
2.50%
2.25%
A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ Interest Rate Decision) é tomada a cada 6 semanas. A taxa de juros do regulador é a taxa segundo a qual ele emite empréstimos a bancos comerciais. O estabelecimento da taxa de juro do regulador é um dos principais instrumentos de política monetária para o Banco da Reserva da Nova Zelândia ajustar a força de sua moeda. O aumento das taxas de juros pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2.25%
2.50%
2.50%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
4.75%
4.75%
5.25%
5.25%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
4.75%
4.75%
4.25%
4.25%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

