Calendário Econômico
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Alta
|2.25%
|
2.50%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.25%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ Interest Rate Decision) é tomada a cada 6 semanas. A taxa de juros do regulador é a taxa segundo a qual ele emite empréstimos a bancos comerciais. O estabelecimento da taxa de juro do regulador é um dos principais instrumentos de política monetária para o Banco da Reserva da Nova Zelândia ajustar a força de sua moeda. O aumento das taxas de juros pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".
