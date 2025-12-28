Calendário Econômico
Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Retail Sales q/q)
|Moderada
|1.9%
|0.0%
|
0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) caracterizam a mudança nas vendas no varejo, na Nova Zelândia, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo é feito enquanto é ajustado para a inflação. O indicador é frequentemente chamado de indicador de gasto do consumidor, que é usado para estimar a taxa de inflação na Nova Zelândia. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Retail Sales q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
