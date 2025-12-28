% Transações Correntes do PIB (Current Account - GDP Ratio) é a soma da balança comercial líquida (exportações menos importações de bens e serviços), receita líquida de investimentos estrangeiros e transferências líquidas como porcentagem do PIB da Nova Zelândia. Essa relação reflete a força ou a fraqueza da economia do país.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Transações Correntes do PIB da Nova Zelândia (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).