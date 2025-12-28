Os Preços de Bens Importados da Nova Zelândia - Trimestral - (Import Price Index q/q) mostram a variação nos preços de bens e de serviços importados para a Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso. O crescimento do índice de preços de bens importados é um indicador da atividade comercial e um dos principais indicadores de inflação ao consumidor no país.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços de Bens Importados da Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Import Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).