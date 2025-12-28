O Volume de Vendas de Manufaturados - Trimestral - (Manufacturing Sales Volume q/q) reflete a mudança nos volumes de vendas das empresas neozelandesas no setor industrial no trimestre reportado em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, os valores dos volumes são divididos pelo índice de preços ao produtor para eliminar a influência das flutuações de preço. O aumento nas vendas indica um aumento na atividade de produção. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Volume de Vendas de Manufaturados na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).