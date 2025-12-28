O Índice de Volume de Importação - Trimestral - (Import Price Index q/q) mostra a variação nos preços de bens e de serviços importados para a Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso. O crescimento do volume de importações é um indicador da atividade comercial e um dos principais indicadores de inflação ao consumidor no país.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nova Zelândia - Importações (Trimestral) (New Zealand Import Volume Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).