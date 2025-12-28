CalendárioSeções

Nova Zelândia - Importações (Trimestral) (New Zealand Import Volume Index q/q)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Preços
Baixa -1.2% 4.2%
3.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Índice de Volume de Importação - Trimestral - (Import Price Index q/q) mostra a variação nos preços de bens e de serviços importados para a Nova Zelândia no trimestre reportado em comparação com o anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso. O crescimento do volume de importações é um indicador da atividade comercial e um dos principais indicadores de inflação ao consumidor no país.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nova Zelândia - Importações (Trimestral) (New Zealand Import Volume Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-1.2%
4.2%
3.9%
2 trim. 2025
4.2%
-2.4%
-2.1%
1 trim. 2025
-2.4%
-1.7%
-1.6%
4 trim. 2024
-1.7%
3.0%
2.6%
3 trim. 2024
3.0%
3.2%
3.6%
2 trim. 2024
3.2%
1.2%
1.9%
1 trim. 2024
1.2%
-7.0%
-6.3%
4 trim. 2023
-7.0%
-3.0%
-3.5%
3 trim. 2023
-3.0%
0.2%
-4.0%
2 trim. 2023
-2.8%
1.4%
6.0%
1 trim. 2023
6.7%
1.2%
-0.6%
4 trim. 2022
-1.3%
1.1%
1.7%
3 trim. 2022
-0.2%
-2.7%
-0.6%
2 trim. 2022
-0.9%
-3.6%
-2.3%
1 trim. 2022
-2.6%
1.4%
-1.1%
4 trim. 2021
-0.9%
3.6%
2.5%
3 trim. 2021
3.4%
4.6%
3.4%
2 trim. 2021
4.4%
-7.6%
8.2%
1 trim. 2021
9.6%
2.0%
7.3%
4 trim. 2020
6.5%
8.1%
6.8%
3 trim. 2020
6.5%
-17.6%
-14.4%
2 trim. 2020
-15.8%
-2.1%
-3.3%
1 trim. 2020
-3.9%
0.3%
-0.6%
4 trim. 2019
0.1%
-0.4%
1.1%
3 trim. 2019
1.1%
-0.2%
-1.4%
2 trim. 2019
-3.5%
0.7%
1.5%
1 trim. 2019
1.2%
0.2%
4 trim. 2018
0.2%
-0.9%
3 trim. 2018
-0.9%
0.9%
2 trim. 2018
0.9%
0.9%
1 trim. 2018
0.9%
8.5%
4 trim. 2017
8.5%
-0.7%
3 trim. 2017
-0.7%
2.3%
2 trim. 2017
2.3%
1.2%
1 trim. 2017
1.2%
