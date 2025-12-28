Os Gastos com Cartão de Crédito - Anual - (RBNZ Credit Card Spending y/y) refletem mudanças nas contas devido ao uso de cartões de crédito entre pessoas físicas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Gastos com Cartão de Crédito na Nova Zelândia (Anual) (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).