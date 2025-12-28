CalendárioSeções

Gastos com Cartão de Crédito na Nova Zelândia (Anual) (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand)
Setor:
Consumidor
Baixa 4.7% 0.9%
1.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.2%
4.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Gastos com Cartão de Crédito - Anual - (RBNZ Credit Card Spending y/y) refletem mudanças nas contas devido ao uso de cartões de crédito entre pessoas físicas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Gastos com Cartão de Crédito na Nova Zelândia (Anual) (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.7%
0.9%
1.6%
out. 2025
1.4%
-0.1%
0.3%
set. 2025
0.2%
4.3%
3.5%
ago. 2025
3.5%
1.6%
mai. 2025
2.2%
-0.7%
0.5%
abr. 2025
0.5%
-1.5%
0.7%
mar. 2025
0.8%
-1.6%
0.8%
fev. 2025
0.9%
-1.0%
1.3%
jan. 2025
1.3%
-1.7%
-1.3%
dez. 2024
-1.4%
-1.7%
-3.1%
nov. 2024
-3.2%
-2.4%
0.3%
out. 2024
0.3%
-3.3%
-3.1%
set. 2024
-3.2%
-2.8%
-3.1%
ago. 2024
-3.1%
-3.4%
-3.7%
jul. 2024
-3.8%
-1.5%
-3.1%
jun. 2024
-3.1%
-2.1%
-0.2%
mai. 2024
0.0%
-0.8%
-0.8%
abr. 2024
-0.6%
3.7%
-0.6%
mar. 2024
1.4%
3.1%
2.1%
fev. 2024
2.2%
0.0%
jan. 2024
-0.3%
4.3%
dez. 2023
4.3%
3.3%
nov. 2023
3.3%
-2.9%
out. 2023
-2.9%
12.8%
2.8%
set. 2023
3.3%
13.5%
4.3%
ago. 2023
4.2%
14.0%
4.0%
jul. 2023
3.6%
14.3%
5.1%
jun. 2023
5.0%
14.3%
3.4%
mai. 2023
3.3%
13.9%
11.0%
abr. 2023
11.4%
12.5%
19.7%
mar. 2023
20.3%
10.8%
25.5%
fev. 2023
25.6%
9.4%
18.1%
jan. 2023
17.9%
8.6%
12.7%
dez. 2022
12.4%
8.1%
16.2%
nov. 2022
16.0%
7.3%
24.6%
out. 2022
24.8%
5.3%
34.0%
set. 2022
34.1%
3.8%
29.3%
ago. 2022
29.4%
3.0%
5.1%
jul. 2022
4.9%
2.7%
3.9%
jun. 2022
3.5%
2.4%
2.3%
mai. 2022
2.2%
2.0%
1.3%
abr. 2022
1.1%
1.6%
3.5%
mar. 2022
3.4%
0.9%
1.1%
fev. 2022
1.0%
0.2%
5.1%
jan. 2022
5.5%
-0.6%
1.6%
dez. 2021
1.2%
-1.4%
-0.4%
nov. 2021
-0.1%
-2.1%
-5.2%
out. 2021
-5.6%
10.8%
-12.8%
set. 2021
-12.9%
19.8%
-6.9%
ago. 2021
-6.3%
25.7%
6.9%
