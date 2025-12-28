CalendárioSeções

Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial da Nova Zelândia Industrial NZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
BusinessNZ
Setor:
Negócio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial NZ (Business NZ Manufacturing Index) é uma importante pesquisa mensal que indica o nível de atividade no setor manufatureiro na Nova Zelândia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial da Nova Zelândia Industrial NZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
48.1
49.9
set. 2025
49.9
49.3
49.9
ago. 2025
49.9
49.5
52.8
jul. 2025
52.8
48.4
49.2
jun. 2025
48.8
53.5
47.4
mai. 2025
53.3
49.6
52.9
abr. 2025
53.9
47.2
53.2
mar. 2025
53.2
52.9
54.1
fev. 2025
53.9
50.2
51.7
jan. 2025
51.4
46.0
46.2
dez. 2024
45.9
43.5
45.2
nov. 2024
45.5
46.8
45.7
out. 2024
45.8
49.4
47.0
set. 2024
46.9
42.9
46.1
ago. 2024
45.8
42.2
44.4
jul. 2024
44.0
42.3
41.2
jun. 2024
41.1
46.6
46.6
mai. 2024
47.2
48.0
48.8
abr. 2024
48.9
45.7
46.8
mar. 2024
47.1
45.5
49.1
fev. 2024
49.3
47.9
47.5
jan. 2024
47.3
41.7
43.4
dez. 2023
43.1
45.5
46.5
nov. 2023
46.7
42.9
out. 2023
42.5
48.1
45.3
set. 2023
45.3
48.9
46.1
ago. 2023
46.1
49.1
46.6
jul. 2023
46.3
49.4
47.4
jun. 2023
47.5
49.8
48.7
mai. 2023
48.9
50.2
48.8
abr. 2023
49.1
50.7
48.1
mar. 2023
48.1
51.0
51.7
fev. 2023
52.0
51.2
51.2
jan. 2023
50.8
51.6
47.8
dez. 2022
47.2
52.0
47.2
nov. 2022
47.4
52.5
49.1
out. 2022
49.3
52.7
51.7
set. 2022
52.0
52.5
54.8
ago. 2022
54.9
52.5
53.5
jul. 2022
52.7
52.5
50.0
jun. 2022
49.7
52.7
52.6
mai. 2022
52.9
52.7
51.2
abr. 2022
51.2
52.8
53.7
mar. 2022
53.8
53.7
53.6
fev. 2022
53.6
54.5
52.3
jan. 2022
52.1
55.3
53.8
dez. 2021
53.7
56.0
51.2
nov. 2021
50.6
56.7
54.2
out. 2021
54.3
45.8
51.6
