O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial NZ (Business NZ Manufacturing Index) é uma importante pesquisa mensal que indica o nível de atividade no setor manufatureiro na Nova Zelândia.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial da Nova Zelândia Industrial NZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).