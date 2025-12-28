O Produto Interno Bruto Média Anual (GDP Annual Change) reflete a variação percentual no produto interno bruto da Nova Zelândia nos quatro trimestres relatados, em comparação com o mesmo período anterior. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nova Zelândia - Produto Interno Bruto (Anual) (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).