O Índice de Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados - Mensal - (PPI Output m/m) mede a alteração no valor - recebido pelos fabricantes neozelandeses - da venda de bens no mercado interno, no mês de referência em comparação com o anterior. O valor inclui o custo de produção (materiais, combustível, juros sobre empréstimos, custos de manutenção das instalações ou edifícios, taxas de aluguer), bem como margens do fabricante.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).