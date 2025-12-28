O Índice de Termos de Troca - Trimestral - (Terms of Trade Index q/q) mostra a relação de preços entre bens exportados e importados. É calculado como a alteração no trimestre atual em comparação com o anterior. Como a economia da Nova Zelândia é altamente dependente das exportações, uma leitura acima do esperado pode afetar positivamente as cotações do dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Termos de Troca na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Terms of Trade Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).