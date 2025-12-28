Calendário Econômico
Índice ANZ de Preço das Commodities na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)
|Baixa
|N/D
|0.5%
|
-0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice ANZ de Preço das Commodities - Mensal - (ANZ Commodity Price Index m/m) é um relatório mensal sobre as variações de preços das principais mercadorias de exportação no mês de referência em comparação com mês anterior. Como as exportações de commodities constituem uma grande parte da economia da Nova Zelândia, um valor de índice maior do que o esperado pode ter um efeito positivo sobre o dólar neozelandês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice ANZ de Preço das Commodities na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress