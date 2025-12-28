O Índice ANZ de Preço das Commodities - Mensal - (ANZ Commodity Price Index m/m) é um relatório mensal sobre as variações de preços das principais mercadorias de exportação no mês de referência em comparação com mês anterior. Como as exportações de commodities constituem uma grande parte da economia da Nova Zelândia, um valor de índice maior do que o esperado pode ter um efeito positivo sobre o dólar neozelandês.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice ANZ de Preço das Commodities na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).