Exportações da Nova Zelândia (New Zealand Exports)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Comércio
As Exportações (Exports) refletem a mudança no volume de exportações de bens e serviços da Nova Zelândia no mês de referência.

Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Nova Zelândia e da demanda por bens importados fora do país.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Exportações da Nova Zelândia (New Zealand Exports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​6.990 bilh
$​6.437 bilh
out. 2025
$​6.497 bilh
$​5.783 bilh
set. 2025
$​5.823 bilh
$​5.848 bilh
ago. 2025
$​5.936 bilh
$​6.556 bilh
jul. 2025
$​6.706 bilh
$​6.532 bilh
jun. 2025
$​6.630 bilh
$​7.497 bilh
mai. 2025
$​7.676 bilh
$​7.698 bilh
abr. 2025
$​7.844 bilh
$​7.406 bilh
mar. 2025
$​7.595 bilh
$​6.614 bilh
fev. 2025
$​6.739 bilh
$​6.060 bilh
jan. 2025
$​6.190 bilh
$​6.670 bilh
dez. 2024
$​6.839 bilh
$​6.418 bilh
nov. 2024
$​6.478 bilh
$​5.614 bilh
out. 2024
$​5.766 bilh
$​4.909 bilh
set. 2024
$​5.011 bilh
$​4.848 bilh
ago. 2024
$​4.968 bilh
$​6.086 bilh
jul. 2024
$​6.147 bilh
$​6.040 bilh
jun. 2024
$​6.173 bilh
$​6.995 bilh
mai. 2024
$​7.156 bilh
$​6.312 bilh
abr. 2024
$​6.416 bilh
$​6.377 bilh
mar. 2024
$​6.497 bilh
$​5.789 bilh
fev. 2024
$​5.890 bilh
$​4.816 bilh
jan. 2024
$​4.933 bilh
$​5.851 bilh
dez. 2023
$​5.935 bilh
$​5.946 bilh
nov. 2023
$​5.992 bilh
$​5.369 bilh
out. 2023
$​5.400 bilh
$​4.766 bilh
set. 2023
$​4.872 bilh
$​4.970 bilh
ago. 2023
$​4.987 bilh
$​5.376 bilh
jul. 2023
$​5.448 bilh
$​6.183 bilh
jun. 2023
$​6.310 bilh
$​6.967 bilh
mai. 2023
$​6.995 bilh
$​6.607 bilh
abr. 2023
$​6.803 bilh
$​6.284 bilh
mar. 2023
$​6.508 bilh
$​5.059 bilh
fev. 2023
$​5.232 bilh
$​5.303 bilh
jan. 2023
$​5.470 bilh
$​6.521 bilh
dez. 2022
$​6.717 bilh
$​6.340 bilh
nov. 2022
$​6.676 bilh
$​5.962 bilh
out. 2022
$​6.137 bilh
$​5.936 bilh
set. 2022
$​6.026 bilh
$​5.293 bilh
ago. 2022
$​5.483 bilh
$​6.353 bilh
jul. 2022
$​6.678 bilh
$​6.273 bilh
jun. 2022
$​6.416 bilh
$​6.871 bilh
mai. 2022
$​6.952 bilh
$​6.156 bilh
abr. 2022
$​6.311 bilh
$​6.481 bilh
mar. 2022
$​6.673 bilh
$​5.215 bilh
fev. 2022
$​5.492 bilh
$​4.797 bilh
jan. 2022
$​4.856 bilh
$​6.096 bilh
dez. 2021
$​6.071 bilh
$​5.690 bilh
nov. 2021
$​5.863 bilh
$​5.362 bilh
out. 2021
$​5.350 bilh
$​4.362 bilh
1234
