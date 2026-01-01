O Índice do Custo do Emprego - Anual - (Labour Cost Index y/y) reflete a variação no pagamento por hora dos empregados para o trimestre de referência em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. É calculado como a relação entre a remuneração de um empregado e a produtividade do trabalho (definido como PIB por pessoa empregue). O indicador é utilizado para estimar a inflação, ao prever o crescimento dos gastos do consumidor.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Custo da Mão de Obra na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Labor Cost Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).