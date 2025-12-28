CalendárioSeções

Confiança Empresarial ANZ na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Business Confidence)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
ANZ Bank New Zealand Limited
Setor:
Negócio
Baixa 73.6
67.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
66.3
73.6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança Empresarial ANZ (ANZ Business Confidence) mostra os resultados de uma pesquisa mensal envolvendo centenas de empresas. O índice de confiança empresarial ANZ fornece uma estimativa do desenvolvimento da economia nos próximos 12 meses. Ele é considerado como um indicador importante da economia da Nova Zelândia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Confiança Empresarial ANZ na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
73.6
67.1
nov. 2025
N/D
44.7
58.1
out. 2025
58.1
43.4
49.6
set. 2025
49.6
54.9
49.7
ago. 2025
49.7
57.3
47.8
jul. 2025
47.8
49.3
46.3
jun. 2025
46.3
33.5
36.6
mai. 2025
36.6
44.0
49.3
abr. 2025
49.3
58.5
57.5
mar. 2025
57.5
54.5
58.4
fev. 2025
58.4
49.8
54.4
jan. 2025
54.4
59.0
62.3
dez. 2024
62.3
48.4
64.9
nov. 2024
64.9
50.9
65.7
out. 2024
65.7
73.8
60.9
set. 2024
60.9
59.7
50.6
ago. 2024
50.6
29.3
27.1
jul. 2024
27.1
12.2
6.1
jun. 2024
6.1
12.3
11.2
mai. 2024
11.2
7.9
14.9
abr. 2024
14.9
25.0
22.9
fev. 2024
34.7
33.2
dez. 2023
33.2
39.5
30.8
nov. 2023
30.8
37.4
23.4
out. 2023
23.4
3.6
1.5
set. 2023
1.5
4.7
-3.7
ago. 2023
-3.7
-1.9
-13.1
jul. 2023
-13.1
-13.1
-18.0
jun. 2023
-18.0
-28.1
-31.1
mai. 2023
-31.1
-43.4
-43.8
abr. 2023
-43.8
-43.4
-43.4
mar. 2023
-43.4
-47.5
-43.3
fev. 2023
-43.3
-61.0
-52.0
jan. 2023
-52.0
-64.2
-70.2
dez. 2022
-70.2
-50.0
-57.1
nov. 2022
-57.1
-39.5
-42.7
out. 2022
-42.7
-42.0
-36.7
set. 2022
-36.7
-52.1
-47.8
ago. 2022
-47.8
-55.0
-56.7
jul. 2022
-56.7
-55.0
-62.6
jun. 2022
-62.6
-33.2
-55.6
mai. 2022
-55.6
-33.2
-42.0
abr. 2022
-42.0
-31.2
-41.9
mar. 2022
-41.9
-74.3
-51.8
fev. 2022
-51.8
-21.6
-23.2
dez. 2021
-23.2
-19.9
-16.4
nov. 2021
-16.4
-20.6
-13.4
out. 2021
-13.4
2.0
-8.6
out. 2021
-8.6
-7.2
set. 2021
-7.2
-15.1
-14.2
