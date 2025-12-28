A Confiança Empresarial ANZ (ANZ Business Confidence) mostra os resultados de uma pesquisa mensal envolvendo centenas de empresas. O índice de confiança empresarial ANZ fornece uma estimativa do desenvolvimento da economia nos próximos 12 meses. Ele é considerado como um indicador importante da economia da Nova Zelândia.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Confiança Empresarial ANZ na Nova Zelândia (ANZ New Zealand Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).