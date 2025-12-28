As Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook) fornece uma breve visão geral das opiniões profissionais sobre o futuro estado esperado das empresas da Nova Zelândia e da economia como um todo.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).