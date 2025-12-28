Calendário Econômico
Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook)
|Baixa
|60.9
|
53.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|53.6
|
60.9
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook) fornece uma breve visão geral das opiniões profissionais sobre o futuro estado esperado das empresas da Nova Zelândia e da economia como um todo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
