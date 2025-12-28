CalendárioSeções

Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
ANZ Bank New Zealand Limited
Setor:
Negócio
Baixa 60.9
53.1
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
53.6
60.9
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook) fornece uma breve visão geral das opiniões profissionais sobre o futuro estado esperado das empresas da Nova Zelândia e da economia como um todo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Expectativas Empresariais do Banco Nacional da Nova Zelândia (ANZ New Zealand Activity Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
60.9
53.1
nov. 2025
N/D
46.0
44.6
out. 2025
44.6
48.6
43.4
set. 2025
43.4
46.9
38.7
ago. 2025
38.7
25.7
40.6
jul. 2025
40.6
35.7
40.9
jun. 2025
40.9
27.3
34.8
mai. 2025
34.8
51.4
47.7
abr. 2025
47.7
50.5
48.6
mar. 2025
48.6
43.9
45.1
fev. 2025
45.1
43.6
45.8
jan. 2025
45.8
39.4
50.3
dez. 2024
50.3
37.0
48.0
nov. 2024
48.0
40.2
45.9
out. 2024
45.9
59.4
45.3
set. 2024
45.3
49.6
37.1
ago. 2024
37.1
18.1
16.3
jul. 2024
16.3
11.6
12.2
jun. 2024
12.2
2.6
11.8
mai. 2024
11.8
7.0
14.3
abr. 2024
14.3
26.9
22.5
mar. 2024
22.5
29.5
fev. 2024
29.5
25.6
jan. 2024
25.6
29.3
dez. 2023
29.3
24.8
26.3
nov. 2023
26.3
17.1
23.1
out. 2023
23.1
11.1
10.9
set. 2023
10.9
6.0
11.2
ago. 2023
11.2
1.7
0.8
jul. 2023
0.8
-0.9
2.7
jun. 2023
2.7
-6.0
-4.5
mai. 2023
-4.5
-8.1
-7.6
abr. 2023
-7.6
-8.9
-8.5
mar. 2023
-8.5
-12.5
-9.2
fev. 2023
-9.2
-20.7
-15.8
jan. 2023
-15.8
-19.7
-25.6
dez. 2022
-25.6
-8.1
-13.7
nov. 2022
-13.7
-2.1
-2.5
out. 2022
-2.5
-2.9
-1.8
set. 2022
-1.8
-6.3
-4.0
ago. 2022
-4.0
-8.9
-8.7
jul. 2022
-8.7
-6.9
-9.1
jun. 2022
-9.1
1.7
-4.7
mai. 2022
-4.7
5.7
8.0
abr. 2022
8.0
0.5
3.3
mar. 2022
3.3
4.8
-2.2
fev. 2022
-2.2
13.4
11.8
dez. 2021
11.8
18.4
15.0
nov. 2021
15.0
20.0
21.7
out. 2021
21.7
18.7
18.2
