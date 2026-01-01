O Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários - Mensal - (PPI Input m/m) reflete a variação dos preços de materiais e combustíveis comprados por empresas da Nova Zelândia, no mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo do índice inclui materiais e combustível importados, bem como produzidos internamente. O índice reflete os custos das empresas na produção e é um dos principais indicadores de inflação ao consumidor.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Produtor na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).