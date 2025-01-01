ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиMode 

Mode (метод Get)

Получает вид графика (свечи, бары или линия).

ENUM_CHART_MODE  Mode() const

Возвращаемое значение

Вид графика (свечи, бары или линия, привязанного к экземпляру класса. Если нет "привязанного" графика возвращается WRONG_VALUE.

Mode (метод Set)

Устанавливает вид графика (свечи, бары или линия).

bool  Mode(
   ENUM_CHART_MODE  mode      // вид графика
   )

Параметры

mode

[in]  Вид графика (свечи, бары или линия) из перечисления ENUM_CHART_MODE.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить вид.