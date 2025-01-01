DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de GráficoRepresentação de Gráfico 

Representação de Gráfico

Os gráficos de preço podem ser exibidos de três maneiras:

  • como barras;
  • como candles;
  • como um linha.

A maneira específica de exibir o gráfico de preço é definida definida pela função ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), onde chart_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

ID

Descrição

CHART_BARS

Exibe como uma seqüência de barras

CHART_CANDLES

Exibe como candles japoneses

CHART_LINE

Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento

Para especificar o modo de exibição de volumes em um gráfico de preços a função ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) é usada, onde volume_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

 

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID

Descrição

CHART_VOLUME_HIDE

Volumes não são exibidos

CHART_VOLUME_TICK

Volumes de tick (mudança de preço)

CHART_VOLUME_REAL

Volume de negociação

Exemplo:

//--- Obtém o manuseio do gráfico corrente
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // Se bem sucedido, customiza adicionalmente
     {
      //--- Desativa auto-rolagem
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- Define o encaixe da borda direita do gráfico
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- Exibe como candles
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- Rola por 100 barras a partir do começo do histórico
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- Define o modo de exibição de volume de tick
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

Também Veja

ChartOpen, ChartID