Representação de Gráfico

Os gráficos de preço podem ser exibidos de três maneiras:

como barras;

como candles;

como um linha.

A maneira específica de exibir o gráfico de preço é definida definida pela função ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), onde chart_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

ID Descrição CHART_BARS Exibe como uma seqüência de barras CHART_CANDLES Exibe como candles japoneses CHART_LINE Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento

Para especificar o modo de exibição de volumes em um gráfico de preços a função ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) é usada, onde volume_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID Descrição CHART_VOLUME_HIDE Volumes não são exibidos CHART_VOLUME_TICK Volumes de tick (mudança de preço) CHART_VOLUME_REAL Volume de negociação

Exemplo:

//--- Obtém o manuseio do gráfico corrente

long handle=ChartID();

if(handle>0) // Se bem sucedido, customiza adicionalmente

{

//--- Desativa auto-rolagem

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- Define o encaixe da borda direita do gráfico

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- Exibe como candles

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- Rola por 100 barras a partir do começo do histórico

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- Define o modo de exibição de volume de tick

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

