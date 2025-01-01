- Tipos de Eventos de Gráficos
- Janela temporal de Gráfico
- Propriedades de Gráfico
- Constantes de Posicionamento
- Representação de Gráfico
- Exemplos de como trabalhar com um gráfico
Os gráficos de preço podem ser exibidos de três maneiras:
- como barras;
- como candles;
- como um linha.
A maneira específica de exibir o gráfico de preço é definida definida pela função ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode), onde chart_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_MODE.
|
ID
|
Descrição
|
CHART_BARS
|
Exibe como uma seqüência de barras
|
CHART_CANDLES
|
Exibe como candles japoneses
|
CHART_LINE
|
Exibe como uma linha desenha por preços de fechamento
Para especificar o modo de exibição de volumes em um gráfico de preços a função ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode) é usada, onde volume_mode é um dos valores da enumeração ENUM_CHART_VOLUME_MODE.
|
ID
|
Descrição
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volumes não são exibidos
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volumes de tick (mudança de preço)
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volume de negociação
Exemplo:
|
//--- Obtém o manuseio do gráfico corrente
