Mode (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Mode" (barra, vela o línea).

ENUM_CHART_MODE  Mode() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Mode" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve WRONG_VALUE.

Mode (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "Mode" (barra, vela o línea).

bool  Mode(
   ENUM_CHART_MODE  mode      // nuevo modo gráfico
   )

Parámetros

mode

[in]  Modo gráfico (vela, barra o línea) de la enumeración ENUM_CHART_MODE.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el modo no ha sido cambiado.