Mode (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Mode" (barre, bougie ou ligne)

ENUM_CHART_MODE  Mode() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Mode" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne WRONG_VALUE.

Mode (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété "Mode" (barre, bougie ou ligne)

bool  Mode(
   ENUM_CHART_MODE  mode      // nouveau mode du graphique
   )

Paramètres

mode

[in]  Mode du graphique (bougie, barre ou ligne) de l'énumération ENUM_CHART_MODE.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le mode n'a pas été changé.