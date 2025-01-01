DocumentationSections
CiGator

La classe CiFractals permet d'utiliser l'oscillateur Gator.

Description

La classe CiGator fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'oscillateur Gator.

Déclaration

   class CiGator: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Méthodes de Classe

Attributs

 

JawPeriod

Retourne la période de lissage pour la ligne de la Mâchoire

JawShift

Retourne le décalage horizontal de la ligne de la Mâchoire

TeethPeriod

Retourne la période de lissage de la ligne des Dents

TeethShift

Retourne le décalage horizontal de la ligne des Dents

LipsPeriod

Retourne la période de lissage de la ligne des Lévres

LipsShift

Retourne le décalage horizontal de la ligne des Lévres

MaMethod

Retourne la méthode de lissage

Applied

Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Upper

Retourne l'élément du buffer supérieur

Lower

Retourne l'élément du buffer inférieur

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription