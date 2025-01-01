CiGator
La classe CiFractals permet d'utiliser l'oscillateur Gator.
Description
La classe CiGator fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'oscillateur Gator.
Déclaration
|
class CiGator: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiGator
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage pour la ligne de la Mâchoire
|
Retourne le décalage horizontal de la ligne de la Mâchoire
|
Retourne la période de lissage de la ligne des Dents
|
Retourne le décalage horizontal de la ligne des Dents
|
Retourne la période de lissage de la ligne des Lévres
|
Retourne le décalage horizontal de la ligne des Lévres
|
Retourne la méthode de lissage
|
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer supérieur
|
Retourne l'élément du buffer inférieur
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription