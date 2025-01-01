DocumentationSections
Met à jour l'élément situé à la position spécifiée

bool  Update(
   int       pos,         // Position
   CObject*  element      // Valeur
   )

Paramètres

pos

[in] Position de l'élément du tableau à mettre à jour

element

[in] Nouvelle valeur de l'élément

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être modifié.

Note

L'élément n'est pas modifié si le pointeur passé en paramètre est invalide (NULL par exemple). Si la mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire est libérée si besoin.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- met l'élément à jour
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }