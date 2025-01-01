- FreeMode
Update
Met à jour l'élément situé à la position spécifiée
|
bool Update(
Paramètres
pos
[in] Position de l'élément du tableau à mettre à jour
element
[in] Nouvelle valeur de l'élément
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être modifié.
Note
L'élément n'est pas modifié si le pointeur passé en paramètre est invalide (NULL par exemple). Si la mode de gestion de la mémoire est activé, la mémoire est libérée si besoin.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Update(int,CObject*)