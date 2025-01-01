CiAMA
La classe CiTriX permet d'utiliser l'indicateur technique Adaptive Moving Average.
Description
La classe CiAMA fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Adaptive Moving Average.
Déclaration
|
class CiAMA: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiAMA
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage
|
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide.
|
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente.
|
Retourne le décalage horizontal
|
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription