- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Sauvegarde le tableau de données dans un fichier.
virtual bool Save(
Paramètres
file_handle
[in] Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Save(int)