Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArraySort 

Sort

Trie un tableau selon l'option spécifiée.

void  Sort(
   int  mode=0      // Mode de tri
   )

Paramètres

mode=0

[in]  Mode de tri du tableau.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Le tri d'un tableau est toujours fait en mode ascendant (du plus petit au plus grand). Pour les tableaux de types primitifs (CArrayChar, CArrayShort, etc.), le mode paramètre n'est pas utilisé. Pour le tableau CArrayObj, les différentes méthodes de tri devraient être implémentées dans la fonction Sort (int) des classes dérivées.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArray::Sort(int)
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- tri par mode 0
   array.Sort(0);
   //--- utilise le tableau
   //--- ...
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }