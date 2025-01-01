Sort
Trie un tableau selon l'option spécifiée.
void Sort(
Paramètres
mode=0
[in] Mode de tri du tableau.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Le tri d'un tableau est toujours fait en mode ascendant (du plus petit au plus grand). Pour les tableaux de types primitifs (CArrayChar, CArrayShort, etc.), le mode paramètre n'est pas utilisé. Pour le tableau CArrayObj, les différentes méthodes de tri devraient être implémentées dans la fonction Sort (int) des classes dérivées.
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArray::Sort(int)