CiMACD 

CiMACD

La classe CiMACD permet d'utiliser l'indicateur technique Moving Averages Convergence-Divergence.

Description

La classe CiMACD fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Moving Averages Convergence-Divergence.

Déclaration

   class CiMACD: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiMACD

Méthodes de Classe

Attributs

 

FastEmaPeriod

Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide.

SlowEmaPeriod

Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente.

SignalPeriod

Retourne la période de lissage de la ligne de signal

Applied

Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer de la ligne principale

Signal

Retourne l'élément du buffer de la ligne de signal

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription