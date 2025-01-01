CiMACD
La classe CiMACD permet d'utiliser l'indicateur technique Moving Averages Convergence-Divergence.
Description
La classe CiMACD fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Moving Averages Convergence-Divergence.
Déclaration
class CiMACD: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiMACD
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide.
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente.
Retourne la période de lissage de la ligne de signal
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer de la ligne principale
Retourne l'élément du buffer de la ligne de signal
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription