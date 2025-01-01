MaxValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

double MaxValue(

const int buffer_num,

const int start,

const int count,

int& index

) const

Paramètres

buffer_num

[in] Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.

start

[in] Index de départ.

count

[in] Nombre d'éléments à traiter.

index

[out] Référence à une variable de type int pour l'index de l'élément maximal.

Valeur de retour

La valeur de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

Note

L'index du plus grand élément du buffer est stocké dans la variable index, passée par référence.