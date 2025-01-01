DocumentationSections
MaxValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

double  MaxValue(
   const int   buffer_num,     // numéro du buffer
   const int   start,          // index de départ
   const int   count,          // nombre d'éléments à traiter
   int&        index           // référence
   ) const

Paramètres

buffer_num

[in]  Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.

start

[in]  Index de départ.

count

[in]  Nombre d'éléments à traiter.

index

[out]  Référence à une variable de type int pour l'index de l'élément maximal.

Valeur de retour

La valeur de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

Note

L'index du plus grand élément du buffer est stocké dans la variable index, passée par référence.