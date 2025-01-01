DocumentationSections
La classe CArray est la classe de base des tableaux dynamiques de variables.

Description

La classe CArray permet d'effectuer des opérations sur les tableaux dynamiques de variables : allocation mémoire, tri et chargement/sauvegarde.

Déclaration

   class CArray : public CObject

Titre

   #include <Arrays\Array.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

Descendants directs

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Méthodes de Classe

Attributs

 

Step

Retourne la taille du pas d'incrément du tableau

Step

Définit la taille du pas d'incrément du tableau

Total

Retourne le nombre total d'éléments dans le tableau

Available

Retourne le nombre d'éléments libres dans le tableau sans besoin d'allocation mémoire supplémentaire

Max

Retourne la taille possible maximum du tableau sans réallocation de mémoire

IsSorted

Retourne le tableau trié selon l'option spécifiée

SortMode

Retourne le mode de tri du tableau

Méthodes de suppression

 

Clear

Supprime tous les éléments du tableau sans désallocation de la mémoire

Méthodes de tri

 

Sort

Trie un tableau selon l'option spécifiée

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Sauvegarde le tableau de données dans un fichier

virtual Load

Charge les données du tableau depuis un fichier.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 