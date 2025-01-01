CArray

La classe CArray est la classe de base des tableaux dynamiques de variables.

Description

La classe CArray permet d'effectuer des opérations sur les tableaux dynamiques de variables : allocation mémoire, tri et chargement/sauvegarde.

Déclaration

class CArray : public CObject

Titre

#include <Arrays\Array.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray Descendants directs CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Méthodes de Classe

Attributs Step Retourne la taille du pas d'incrément du tableau Step Définit la taille du pas d'incrément du tableau Total Retourne le nombre total d'éléments dans le tableau Available Retourne le nombre d'éléments libres dans le tableau sans besoin d'allocation mémoire supplémentaire Max Retourne la taille possible maximum du tableau sans réallocation de mémoire IsSorted Retourne le tableau trié selon l'option spécifiée SortMode Retourne le mode de tri du tableau Méthodes de suppression Clear Supprime tous les éléments du tableau sans désallocation de la mémoire Méthodes de tri Sort Trie un tableau selon l'option spécifiée Entrée/Sortie virtual Save Sauvegarde le tableau de données dans un fichier virtual Load Charge les données du tableau depuis un fichier.