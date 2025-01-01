CArray
La classe CArray est la classe de base des tableaux dynamiques de variables.
Description
La classe CArray permet d'effectuer des opérations sur les tableaux dynamiques de variables : allocation mémoire, tri et chargement/sauvegarde.
Déclaration
class CArray : public CObject
Titre
#include <Arrays\Array.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CArray
Descendants directs
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la taille du pas d'incrément du tableau
Définit la taille du pas d'incrément du tableau
Retourne le nombre total d'éléments dans le tableau
Retourne le nombre d'éléments libres dans le tableau sans besoin d'allocation mémoire supplémentaire
Retourne la taille possible maximum du tableau sans réallocation de mémoire
Retourne le tableau trié selon l'option spécifiée
Retourne le mode de tri du tableau
Méthodes de suppression
Supprime tous les éléments du tableau sans désallocation de la mémoire
|
Méthodes de tri
Trie un tableau selon l'option spécifiée
|
Entrée/Sortie
virtual Save
Sauvegarde le tableau de données dans un fichier
virtual Load
Charge les données du tableau depuis un fichier.