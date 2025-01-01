//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::SearchFirst(CObject*)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- trie le tableau

array.Sort();

//--- création du modèle

CObject *sample=new CObject;

if(sample==NULL)

{

printf("Sample create error");

delete array;

return;

}

//--- définition des attributs du modèle

//--- . . .

//--- recherche de l'élément

if(array.SearchFirst(sample)!=-1) printf("Element found");

else printf("Element not found");

//--- supprime le tableau

delete array;

}