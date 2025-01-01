DocumentationSections
Charge les données du tableau depuis un fichier.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

Lors de la lecture du fichier, chaque élément du tableau est créé en appelant la méthode CArrayObj::CreateElement(int).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Load(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        file_handle;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ouvre le fichier
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Load(file_handle))
        {
         //--- erreur de chargement du fichier
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- utilisation des éléments du tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }