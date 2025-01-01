- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Load
Charge les données du tableau depuis un fichier.
|
virtual bool Load(
Paramètres
file_handle
[in] Handle du fichier précédemment ouvert (en mode binaire) avec la fonction FileOpen (...).
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.
Note
Lors de la lecture du fichier, chaque élément du tableau est créé en appelant la méthode CArrayObj::CreateElement(int).
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Load(int)