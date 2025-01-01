//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::Load(int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int file_handle;

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array!=NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ouvre le fichier

file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!array.Load(file_handle))

{

//--- erreur de chargement du fichier

printf("File load: Error %d!",GetLastError());

delete array;

FileClose(file_handle);

//---

return;

}

FileClose(file_handle);

}

//--- utilisation des éléments du tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}