CiEnvelopes
CiEnvelopes est la classe permettant d'utiliser l'indicateur technique Enveloppes.
Description
La classe CiEnvelopes fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Enveloppes.
Déclaration
|
class CiEnvelopes: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiEnvelopes
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage
|
Retourne le décalage horizontal
|
Retourne la méthode de lissage
|
Retourne la déviation
|
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne supérieure
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne inférieure
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription