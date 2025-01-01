Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayMax StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Max Retourne la taille possible maximum du tableau sans réallocation de mémoire int Max() const Valeur de Retour La taille possible maximum du tableau sans réallocation de la mémoire. Exemple : //--- exemple d'utilisation de CArray::Max() #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- vérifie la taille maximum int max=array.Max(); //--- utilise le tableau //--- ... //--- supprime le tableau delete array; } Available IsSorted