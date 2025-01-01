DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayMax 

Max

Retourne la taille possible maximum du tableau sans réallocation de mémoire

int  Max() const

Valeur de Retour

La taille possible maximum du tableau sans réallocation de la mémoire.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArray::Max()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- vérifie la taille maximum
   int max=array.Max();
   //--- utilise le tableau
   //--- ...
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }