CiBullsPower
La classe CiBullsPower permet d'utiliser l'indicateur technique Bulls Power (Pouvoir des Haussiers).
Description
La classe CiBullsPower fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Bulls Power (Puissance des Haussiers).
Déclaration
class CiBullsPower: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiBullsPower
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription