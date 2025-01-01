JawPeriod Retourne la période de lissage pour la ligne de la Mâchoire

JawShift Retourne le décalage horizontal de la ligne de la Mâchoire

TeethPeriod Retourne la période de lissage de la ligne des Dents

TeethShift Retourne le décalage horizontal de la ligne des Dents

LipsPeriod Retourne la période de lissage de la ligne des Lévres

LipsShift Retourne le décalage horizontal de la ligne des Lévres

MaMethod Retourne la méthode de lissage

Applied Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

Create Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

Jaw Retourne l'élément du buffer de la ligne de la Mâchoire

Teeth Retourne l'élément du buffer de la ligne des Dents

Lips Retourne l'élément du buffer de la ligne des Lévres

Entrée/Sortie