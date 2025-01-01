CiAlligator
CiAlligator est une classe permettant d'utiliser l'indicateur technique Alligator.
Description
La classe CiAlligator fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Alligator.
Déclaration
class CiAlligator: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiAlligator
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage pour la ligne de la Mâchoire
Retourne le décalage horizontal de la ligne de la Mâchoire
Retourne la période de lissage de la ligne des Dents
Retourne le décalage horizontal de la ligne des Dents
Retourne la période de lissage de la ligne des Lévres
Retourne le décalage horizontal de la ligne des Lévres
Retourne la méthode de lissage
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer de la ligne de la Mâchoire
Retourne l'élément du buffer de la ligne des Dents
Retourne l'élément du buffer de la ligne des Lévres
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription