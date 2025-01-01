DocumentationSections
Définit la taille du buffer de l'indicateur.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // Taille
   )

Paramètres

size

[in]  Nouvelle taille du buffer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

Tous les buffers de l'indicateur ont la même taille.