Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BufferResize Définit la taille du buffer de l'indicateur. virtual bool BufferResize( const int size // Taille ) Paramètres size [in] Nouvelle taille du buffer. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur. Note Tous les buffers de l'indicateur ont la même taille. Create BarsCalculated