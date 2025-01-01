- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MinValue
Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.
|
double MinValue(
Paramètres
buffer_num
[in] Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.
start
[in] Index de départ.
count
[in] Nombre d'éléments à traiter.
index
[out] Référence à une variable de type int pour l'index de l'élément minimal.
Valeur de retour
La valeur de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.
Note
L'index du plus petit élément du buffer est stocké dans la variable index, passée par référence.