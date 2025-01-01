MinValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

double MinValue(

const int buffer_num,

const int start,

const int count,

int& index

) const

Paramètres

buffer_num

[in] Numéro du buffer dans lequel la valeur doit être recherchée.

start

[in] Index de départ.

count

[in] Nombre d'éléments à traiter.

index

[out] Référence à une variable de type int pour l'index de l'élément minimal.

Valeur de retour

La valeur de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié.

Note

L'index du plus petit élément du buffer est stocké dans la variable index, passée par référence.