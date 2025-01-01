GetData

Retourne l'élément spécifié du buffer spécifié de l'indicateur. La méthode Refresh() devrait être appelée pour pouvoir travailler avec les données les plus récentes avant d'utiliser la méthode GetData.

double GetData(

const int buffer_num,

const int index

) const

Paramètres

buffer_num

[in] Numéro du buffer.

index

[in] Index de l'élément.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne la valeur numérique de l'élément, ou EMPTY_VALUE en cas d'erreur.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une position donnée et le nombre de données à retourner.

int GetData(

const int start_pos,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Paramètres

start_pos

[in] Position de départ du buffer de l'indicateur.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer_num

[in] Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in] Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et le nombre de données à retourner.

int GetData(

const datetime start_time,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

count

[in] Nombre d'éléments à retourner.

buffer_num

[in] Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in] Référence vers le tableau destination.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et de fin et le nombre de données à retourner.

int GetData(

const datetime start_time,

const datetime stop_time,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Paramètres

start_time

[in] Date/heure de départ.

stop_time

[in] Date/heure de fin.

buffer_num

[in] Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in] Référence vers le tableau destination.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.