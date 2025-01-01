DocumentationSections
GetData

Retourne l'élément spécifié du buffer spécifié de l'indicateur. La méthode Refresh() devrait être appelée pour pouvoir travailler avec les données les plus récentes avant d'utiliser la méthode GetData.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // numéro du buffer
   const int  index           // index de l'élément
   ) const

Paramètres

buffer_num

[in]  Numéro du buffer.

index

[in]  Index de l'élément.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne la valeur numérique de l'élément, ou EMPTY_VALUE en cas d'erreur.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une position donnée et le nombre de données à retourner.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // position
   const int      count,          // nombre d'éléments demandés
   const int      buffer_num,     // numéro du buffer
   double&        buffer[]        // tableau destination pour les données
   ) const

Paramètres

start_pos

[in]  Position de départ du buffer de l'indicateur.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer_num

[in]  Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in]  Référence sur le tableau destination pour les données.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et le nombre de données à retourner.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // date/heure de départ
   const int       count,          // nombre d'éléments à retourner
   const int       buffer_num,     // numéro du buffer
   double&         buffer[]        // tableau destination pour les données
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

count

[in]  Nombre d'éléments à retourner.

buffer_num

[in]  Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in]  Référence vers le tableau destination.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.

GetData

Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et de fin et le nombre de données à retourner.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // date/heure de départ
   const datetime  stop_time,      // date/heure de fin
   const int       buffer_num,     // numéro du buffer
   double&         buffer[]        // tableau destination des données
   ) const

Paramètres

start_time

[in]  Date/heure de départ.

stop_time

[in]  Date/heure de fin.

buffer_num

[in]  Numéro du buffer de l'indicateur.

buffer

[in]  Référence vers le tableau destination.

Valeur de retour

En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.