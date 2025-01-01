- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Retourne l'élément spécifié du buffer spécifié de l'indicateur. La méthode Refresh() devrait être appelée pour pouvoir travailler avec les données les plus récentes avant d'utiliser la méthode GetData.
|
double GetData(
Paramètres
buffer_num
[in] Numéro du buffer.
index
[in] Index de l'élément.
Valeur de retour
En cas de succès, retourne la valeur numérique de l'élément, ou EMPTY_VALUE en cas d'erreur.
GetData
Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une position donnée et le nombre de données à retourner.
|
int GetData(
Paramètres
start_pos
[in] Position de départ du buffer de l'indicateur.
count
[in] Nombre d'éléments à retourner.
buffer_num
[in] Numéro du buffer de l'indicateur.
buffer
[in] Référence sur le tableau destination pour les données.
Valeur de retour
En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.
GetData
Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et le nombre de données à retourner.
|
int GetData(
Paramètres
start_time
[in] Date/heure de départ.
count
[in] Nombre d'éléments à retourner.
buffer_num
[in] Numéro du buffer de l'indicateur.
buffer
[in] Référence vers le tableau destination.
Valeur de retour
En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.
GetData
Retourne les données du buffer de l'indicateur à partir d'une heure de départ et de fin et le nombre de données à retourner.
|
int GetData(
Paramètres
start_time
[in] Date/heure de départ.
stop_time
[in] Date/heure de fin.
buffer_num
[in] Numéro du buffer de l'indicateur.
buffer
[in] Référence vers le tableau destination.
Valeur de retour
En cas de succès, retourne le nombre d'éléments reçus du buffer spécifié de l'indicateur, sinon -1.