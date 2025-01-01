CArrayObj

La classe CArrayObj est la classe des tableaux dynamiques de pointeurs vers des instances de CObject et de ses descendants.

Description

La classe CArrayObj permet de travailler avec un tableau dynamique de pointeurs vers des instances de CObject et de ses descendants. Ceci permet de travailler comme avec des tableaux de types de données primitifs à plusieurs dimensions.

La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans un tableau, dans un tableau trié, et la recherche dans un tableau trié. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Il y a quelques subtilités de la class CArrayObj.

Déclaration

class CArrayObj : public CArray

Titre

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj Descendants directs CIndicators, CSeries

Méthode de Classe

Attributs FreeMode Retourne le flag de gestion de la mémoire FreeMode Définit le flag de gestion de la mémoire Contrôle de la mémoire Reserve Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau Resize Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite) Shutdown Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire. Méthode d'ajout Add Ajoute un élément à la fin du tableau AddArray Ajoute un élément à la fin du tableau Insert Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée InsertArray Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée AssignArray Copie les éléments d'un autre tableau Méthodes de mise à jour Update Met à jour l'élément situé à la position spécifiée Shift Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné Méthodes de suppression Detach Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée et l'enlève du tableau Delete Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée DeleteRange Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée Clear Supprime tous les éléments du tableau sans désallouer la mémoire Méthodes d'accès At Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée Méthodes de comparaison CompareArray Compare le tableau avec un autre tableau Opérations avec les tableaux triés InsertSort Insére un élément dans un tableau trié Search Recherche un élément du tableau égal au modèle donné SearchGreat Cherche un élément supérieur à celui donné dans un tableau trié SearchLess Cherche un élément inférieur à celui donné dans un tableau trié SearchGreatOrEqual Cherche un élément supérieur ou égal à celui donné dans un tableau trié SearchLessOrEqual Cherche un élément inférieur ou égal à celui donné dans un tableau trié SearchFirst Cherche le premier élément égal au modèle dans un tableau trié SearchLast Cherche le dernier élément égal au modèle dans un tableau trié Entrée/Sortie Save Sauvegarde le tableau de données dans un fichier Load Charge les données du tableau depuis un fichier. Type Retourne l'identifiant du type du tableau

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Méthodes héritées de la classe CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Une application pratique des tableaux sont les descendants de la classe CObject (incluant toutes les classes de la bibliothèque standard).

Par exemple, considérons un tableau à 2 dimensions :

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- création du tableau

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- création des sous-tableaux

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Object create error");

return;

}

//--- remplissage du tableau

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- tableau créé avec succès

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- utilisation de l'élément du tableau

}

}

delete array;

}

La classe possède un mécanisme de contrôle dynamique de la mémoire, veillez donc à faire attention lorsque vous travaillez avec des éléments dans un tableau.

Le mécanisme de gestion de la mémoire peut être activé ou désactivé en utilisant la méthode FreeMode (bool). Par défaut, le mécanisme est activé.

De la même façon, il y a deux options de gestion de la classe CArrayObj :

1. Mécanisme de gestion de la mémoire activé. (par défaut)

Dans ce cas, la classe CArrayObj prend la responsabilité de libérer les éléments de la mémoire après leur suppression du tableau. Dans ce mode, l'utilisateur ne devrait pas libérer les éléments d'un tableau.

Exemple :

int i;

//--- Création d'un tableau

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Remplissage des éléments du tableau

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- Fait quelque chose

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- Action sur un élément

. . .

}

//--- Supprime le tableau et ses éléments

delete array;

2. Mécanisme de gestion de la mémoire désactivé.

Dans ce cas, la classe CArrayObj ne prend pas la responsabilité de libérer les éléments de la mémoire après leur suppression du tableau. Dans ce mode, l'utilisateur doit libérer les éléments d'un tableau.

Exemple :