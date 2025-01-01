DocumentationSections
CiIchimoku

La classe CiIchimoku permet d'utiliser l'indicateur technique Ichimoku Kinko Hyoe.

Description

La classe CiIchimoku fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.

Déclaration

   class CiIchimoku: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Méthodes de Classe

Attributs

 

TenkanSenPeriod

Retourne la période TenkanSen

KijunSenPeriod

Retourne la période KijunSen

SenkouSpanBPeriod

Retourne la période SenkouSpanB

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

TenkanSen

Retourne l'élément du buffer de la ligne TenkanSen

KijunSen

Retourne l'élément du buffer de la ligne KijunSen

SenkouSpanA

Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanA

SenkouSpanB

Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanB

ChinkouSpan

Retourne l'élément du buffer de la ligne ChikouSpan

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription