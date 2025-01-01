- TenkanSenPeriod
CiIchimoku
La classe CiIchimoku permet d'utiliser l'indicateur technique Ichimoku Kinko Hyoe.
Description
La classe CiIchimoku fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.
Déclaration
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiIchimoku
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période TenkanSen
|
Retourne la période KijunSen
|
Retourne la période SenkouSpanB
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne TenkanSen
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne KijunSen
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanA
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanB
|
Retourne l'élément du buffer de la ligne ChikouSpan
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription