CiMFI
La classe CiMFI permet d'utiliser l'indicateur technique Money Flow Index.
Description
La classe CiMFI fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Money Flow Index.
Déclaration
|
class CiMFI: public CIndicator
Titre
|
#include <Indicators\Volumes.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CiMFI
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne la période de lissage
|
Retourne le type de volume à appliquer
|
Méthodes de Création
|
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription