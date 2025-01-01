Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Retourne la représentation sous forme de chaîne de caractères de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES spécifiée. string PeriodDescription( const int val=0 // Valeur ) Paramètres val=0 [in] Valeur à convertir. Valeur de retour La représentation sous forme de chaîne de caractères de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES spécifiée. Note Si la valeur n'est pas spécifiée ou est égale à 0, retourne la période de la série de données ou de l'indicateur. Refresh CPriceSeries