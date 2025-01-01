DocumentationSections
PeriodDescription

Retourne la représentation sous forme de chaîne de caractères de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES spécifiée.

string  PeriodDescription(
   const int  val=0      // Valeur
   )

Paramètres

val=0

[in]  Valeur à convertir.

Valeur de retour

La représentation sous forme de chaîne de caractères de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES spécifiée.

Note

Si la valeur n'est pas spécifiée ou est égale à 0, retourne la période de la série de données ou de l'indicateur.