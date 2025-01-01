Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCIndicatorAddToChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart AddToChart Ajoute l'indicateur au graphique. bool AddToChart( const long chart, // Identifiant du graphique const int subwin // sous-fenêtre du graphique ) Paramètres chart [in] Identifiant du graphique. subwin [in] Sous-fenêtre du graphique. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur. VolumeDescription DeleteFromChart