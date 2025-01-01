CiWPR
La classe CiWPR permet d'utiliser l'indicateur technique Williams' Percent Range.
Description
La classe CiWPR fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Williams' Percent Range.
Déclaration
class CiWPR: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiWPR
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de calcul
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription