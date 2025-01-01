- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
InsertSort
Insére un élément dans un tableau trié.
bool InsertSort(
Paramètres
element
[in] Valeur de l'élément à insérer dans un tableau trié
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.
Note
L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::InsertSort(CObject*)