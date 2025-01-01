DocumentationSections
InsertSort

Insére un élément dans un tableau trié.

bool  InsertSort(
   CObject*  element      // Elément à insérer
   )

Paramètres

element

[in] Valeur de l'élément à insérer dans un tableau trié

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être inséré.

Note

L'élément n'est pas ajouté au tableau si le pointeur est invalide (NULL par exemple).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayObj::InsertSort(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- trie le tableau
   array.Sort();
   //--- insérer l'élément
   if(!array.InsertSort(new CObject))
     {
      printf("Insert error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }