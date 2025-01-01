CiAO
CiAO est une classe permettant d'utiliser l'oscillateur Awesome.
Description
La classe CiAO fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'oscillateur Awesome.
Déclaration
class CiAO: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiAO
Méthodes de Classe
Méthodes de Création
|
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
|
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription