Référence MQL5 CiAO 

CiAO

CiAO est une classe permettant d'utiliser l'oscillateur Awesome.

Description

La classe CiAO fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'oscillateur Awesome.

Déclaration

   class CiAO: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAO

Méthodes de Classe

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription