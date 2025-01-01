CiChaikin
La classe CiChaikin permet d'utiliser l'indicateur technique Chaikin Oscillator.
Description
La classe CiChaikin fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Chaikin Oscillator.
Déclaration
class CiChaikin: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiChaikin
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente
Retourne la méthode de lissage
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription