CiChaikin

La classe CiChaikin permet d'utiliser l'indicateur technique Chaikin Oscillator.

Description

La classe CiChaikin fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur Chaikin Oscillator.

Déclaration

   class CiChaikin: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiChaikin

Méthodes de Classe

Attributs

 

FastMaPeriod

Retourne la période de lissage de la moyenne mobile rapide

SlowMaPeriod

Retourne la période de lissage de la moyenne mobile lente

MaMethod

Retourne la méthode de lissage

Applied

Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription