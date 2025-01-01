DocumentationSections
CiVIDyA

La classe CiVIDyA permet d'utiliser l'indicateur technique Variable Index Dynamic Average.

Description

La classe CiVIDyA fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur ariable Index Dynamic Average.

Déclaration

   class CiVIDyA: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiVIDyA

Méthodes de Classe

Attributs

 

CmoPeriod

Retourne la période du Momentum

EmaPeriod

Retourne la période de lissage de la moyenne mobile.

IndShift

Retourne le décalage horizontal

Applied

Retourne le type de prix ou le handle à appliquer

Méthodes de Création

 

Create

Crée l'indicateur

Méthodes d'Accès aux Données

 

Main

Retourne l'élément du buffer

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Méthodes héritées de la classe CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription