CiVIDyA
La classe CiVIDyA permet d'utiliser l'indicateur technique Variable Index Dynamic Average.
Description
La classe CiVIDyA fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur ariable Index Dynamic Average.
Déclaration
class CiVIDyA: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Trend.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiVIDyA
Méthodes de Classe
Attributs
Retourne la période du Momentum
Retourne la période de lissage de la moyenne mobile.
Retourne le décalage horizontal
Retourne le type de prix ou le handle à appliquer
Méthodes de Création
Crée l'indicateur
|
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer
|
Entrée/Sortie
virtual Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription